Корнеев: если бы Тюкавин сейчас имел другой паспорт, он мог бы стоить € 50-60 млн

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о нападающем московского «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавина мы знаем: это просто реально топовый игрок во всех отношениях, включая ментальную часть. Быстрый, мощный, хитрый. Исполняет и головой хорошо играет. То есть это топ‑нападающий, который может выступать в любой лиге. Если бы он сейчас имел другой паспорт, а не российский, этот форвард мог бы стоить € 50-60 млн», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.