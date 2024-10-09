Непомнящий: сохранение Осинькина — правильное решение для «Крыльев» и Самары

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о сохранении специалиста Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов». Напомним, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что специалист продолжит работу в стане «волжан».

«Сохранение Осинькина в «Крыльях Советов» до конца сезона — это отличное и правильное решение для клуба и Самары. Так и должно было быть. Что касается новостей о возможной отставке Осинькина, то в нашем футболе происходит много странного.

Думаю, что с нынешним составом «Крыльям Советов» реально достичь восьмого места в РПЛ. Команда подходит к оптимальным сочетаниям», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 20 октября, начало — в 16:30 мск.