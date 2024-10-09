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Игнашевич — о конфликтах с Газзаевым: казалось, что это несправедливо

Игнашевич — о конфликтах с Газзаевым: казалось, что это несправедливо
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Экс-защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о конфликтах с бывшим главным тренером армейцев Валерием Газзаевым.

— У вас были сложные отношения [с Газзаевым] в какой-то период?
— Конечно. В первую очередь — человеческие. Что касается футбола, мы были требовательны друг к другу. Когда долго работаешь и добиваешься успеха, требования, по идее, не должны меняться. Но когда они начинают меняться, ты по-другому смотришь на тренера и хочешь того отношения, которое привело к совместному успеху. Однако, когда начинается закручивание гаек или поддушивание твоего авторитета… Я не знал, делалось это специально или нет. Мне казалось, что это несправедливо, — сказал Игнашевич в интервью YouTube-каналу Фёдора Смолова.

Газзаев возглавлял ЦСКА в 2001—2003 и 2004—2008 годах. Игнашевич выступал за клуб с 2004 по 2018 год.

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