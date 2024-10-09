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«Если против тебя нашли противоядие, надо меняться». Балахнин — об игре «Ростова»

«Если против тебя нашли противоядие, надо меняться». Балахнин — об игре «Ростова»
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Отечественный специалист Сергей Балахнин считает, что на фоне последних результатов «Ростова» клубу нужно изменить стиль игры.

«У «Ростова» нет футболистов звёздного уровня, тем не менее они пытаются соответствовать современным тенденциям: выход из обороны через пас, короткий пас, розыгрыш через вратаря. Дело в том, что я бы за такое точно не увольнял, но надо быть гибким. В современном футболе нужна гибкость, даже по ходу игры. Если против тебя нашли противоядие, надо меняться, а не тупо действовать по логике», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» подвергается критике за использование голкиперами команды передач низом при розыгрыше мяча от своих ворот. В некоторых матчах такие действия приводят к забитым мячам в ворота «Ростова» после прессинга со стороны атакующей команды.

«Ростов» после 11 туров РПЛ набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 27 очков после 11 матчей.

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