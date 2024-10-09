«Если против тебя нашли противоядие, надо меняться». Балахнин — об игре «Ростова»

Отечественный специалист Сергей Балахнин считает, что на фоне последних результатов «Ростова» клубу нужно изменить стиль игры.
«У «Ростова» нет футболистов звёздного уровня, тем не менее они пытаются соответствовать современным тенденциям: выход из обороны через пас, короткий пас, розыгрыш через вратаря. Дело в том, что я бы за такое точно не увольнял, но надо быть гибким. В современном футболе нужна гибкость, даже по ходу игры. Если против тебя нашли противоядие, надо меняться, а не тупо действовать по логике», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
«Ростов» подвергается критике за использование голкиперами команды передач низом при розыгрыше мяча от своих ворот. В некоторых матчах такие действия приводят к забитым мячам в ворота «Ростова» после прессинга со стороны атакующей команды.
«Ростов» после 11 туров РПЛ набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 27 очков после 11 матчей.