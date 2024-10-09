Полузащитник ЦСКА Зделар: Пьянич — один из лучших балканских футболистов

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар назвал Миралема Пьянича одним из лучших балканских футболистов. Напомним, Пьянич перешёл в столичный клуб осенью текущего года.

«Пьянич — один из лучших балканских футболистов, звезда мирового уровня. Этим всё сказано. Конечно, он поможет нам, будет полезен для ЦСКА, я уверен в этом», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл за армейцев два матча во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.

После 11 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 19 октября, начало — в 19:00 мск.