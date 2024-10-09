Мостовой: вспышки об отставке Осинькина из «Крыльев Советов» будут и дальше

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость, что Игорь Осинькин останется на посту главного тренера «Крыльев Советов».

«В ситуации с Осинькиным всё может пойти как в одну сторону, так и в другую. Всё-таки дыма без огня не бывает — на протяжении нескольких недель ходили разговоры о его возможной отставке из-за результатов. Думаю, и дальше будут подобные вспышки, когда «Крылья» будут проигрывать. Поэтому однозначного ответа не будет, как решение оставить Осинькина повлияет на ребят. У «Крыльев» нормальная команда — они должны быть в середине таблицы или чуть ниже. По составу я не вижу эту команду в зоне вылета. Всё в ногах футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.