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Мостовой: вспышки об отставке Осинькина из «Крыльев Советов» будут и дальше

Мостовой: вспышки об отставке Осинькина из «Крыльев Советов» будут и дальше
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость, что Игорь Осинькин останется на посту главного тренера «Крыльев Советов».

«В ситуации с Осинькиным всё может пойти как в одну сторону, так и в другую. Всё-таки дыма без огня не бывает — на протяжении нескольких недель ходили разговоры о его возможной отставке из-за результатов. Думаю, и дальше будут подобные вспышки, когда «Крылья» будут проигрывать. Поэтому однозначного ответа не будет, как решение оставить Осинькина повлияет на ребят. У «Крыльев» нормальная команда — они должны быть в середине таблицы или чуть ниже. По составу я не вижу эту команду в зоне вылета. Всё в ногах футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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