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Три специалиста «Пари НН» вслед за Иличем покинули команду

Три специалиста «Пари НН» вслед за Иличем покинули команду
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Тренеры Славиша Капланович, Младен Кашчелан и Дарко Обрадович покинули расположение «Пари Нижний Новгород» вслед за отправленным в отставку главным тренером Сашей Иличем.

«Пари НН» объявил об уходе Илича с поста главного тренера в субботу. Капланович и Кашчелан были ассистентами главного тренера, Обрадович был ответственным за физическую подготовку футболистов.

«Футбольный клуб «Пари НН» благодарит Сашу и его штаб за проделанную работу. Желаем удачи в дальнейшем тренерском пути!» — говорится в заявлении нижегородского клуба.

После 11 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре нижегородцы проведут встречу с «Ростовом». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.

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