«Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера

Бывший главный тренер московского ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба в соцсетях.

Гончаренко заменил на этой должности Сашу Илича, который был уволен 5 октября.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.

Напомним, после 11 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 11 очков и расположился на 12-й строчке.