Хавбек «Краснодара» Кастаньо — о будущем Кордобы: уверен, он примет наилучшее решение

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо поделился мнением о будущем форварда Джона Кордобы в кубанском клубе. Контракт Кордобы с чёрно-зелёными истекает в 2025 году.

«Поговорить с Кордобой о контракте? Если честно, я ничего не знаю об этом, мы не общаемся с Джоном на этот счёт. Это будет его решение. Уверен, он сделает наилучший выбор», — приводит слова Кастаньо «РБ Спорт».

Отметим, оба футболиста выступают за национальную команду Колумбии. После 11 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся со «Спартаком». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.