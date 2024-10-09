Солдатенков: у «Зенита» больше средств и возможностей, чем у других клубов РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился своим мнением относительно разницы между «Зенитом» и остальными командами в РПЛ.

«Какие-то команды прибавляют, где-то меняются игроки, а от этого и зависит команда. Каждый может выиграть у каждого, но у «Зенита» чуть больше средств и возможностей для покупки хороших футболистов, чем у других клубов. Это играет основополагающую роль», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» после 11 туров набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» находятся на 10-й строчке с 11 очками.