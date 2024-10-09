Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал встречу с губернатором Самарской области

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, по итогам которой он сохранил свой пост в команде, улучшит психологическое состояние команды.

«Будем делать всё возможное, что от нас зависит. Непростая ситуация сложилась вокруг команды, различная информация была. Потребовалось вмешательство руководства региона. Сегодня на встрече с Вячеславом Андреевичем был разговор о поддержке клуба, доверии, дальнейшем развитии клуба. Очень своевременная встреча. Сейчас психологическое состояние команды будет уже совершенно другим. Нам надо готовиться к следующим матчам и делать то, что должны», — приводит слова Осинькина информационное агентство «СОВА».

Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» может заменить Сергей Игнашевич. Однако в ситуацию вмешался Вячеслав Федорищев. Он провёл встречу с тренером и руководством клуба, по итогам которой было принято решение, что в команде не будет кадровых перестановок.

Напомним, Осинькин возглавляет самарский клуб с 2020 года.