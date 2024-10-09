Валерий Овчинников: очень доволен за агентов Гончаренко, которые хорошо его продвигают

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН». До этого аналогичную должность занимал Саша Илич.

«Какая у Гончаренко это по счёту команда РПЛ? Я очень доволен за его спонсоров и агентов, которые хорошо его продвигают. Он просто незаменимый специалист в российском футболе. Нам нужны белорусские специалисты — у нас союзные государства. С футбольными качествами у Гончаренко всё хорошо. Начинает здорово, а заканчивает плоховато. В этом и есть вся правда — долго не надо в клубе задерживаться.

Нижний Новгород — особый город со своей спецификой. Там вообще должен работать нижегородец. Но это же зависит ещё от руководства клуба. Странно, ведь поменяли главного тренера, а руководство — нет. Но рыба гниёт с головы. Шутки шутками, но я желаю удачи «Пари НН». Дай бог, чтобы им повезло с главным тренером», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 11 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко встретятся с «Ростовом», который возглавляет Валерий Карпин. Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.