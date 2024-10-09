Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, что хочет поиграть в Европе

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал о своих планах относительно дальнейшей карьеры. За жёлто-синих игрок выступает с 2019 года.

— 3 ноября тебе исполнится 25 лет. Как будешь отмечать?

— Не знаю. У нас 1 ноября с «Динамо» игра. Посмотрим. Должны выиграть сначала.

— Понятно, какой подарок должны сделать игроки тебе и ты сам себе.

— И я сам себе тоже должен сделать. А там посмотрим. До Ростова дорога дальняя.

— 25 лет — это много или мало для футболиста?

— Золотая середина. Уже и немолодой — взрослый такой. Хороший возраст футбольный.

— Ты состоявшийся игрок, или ещё есть куда стремиться?

— Наверное, Европа. И хотелось сыграть побольше официальных матчей за сборную, — рассказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Глебов сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.