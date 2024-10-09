Генич оригинально отреагировал на назначение Гончаренко в «Пари НН»

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич прокомментировал новость о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

«Вот «Коммент.Шоу» ещё одного эксперта потерял.

Удачи, Михалыч!

Кто следующий? Может, и меня куда пригласят, а?» — написал Генич на своей странице в социальной сети.

Ранее Гончаренко были экспертом в «Коммент.Шоу», как и Владимир Слишкович, который на днях возглавил «Оренбург».

Предыдущим местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.