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Созин: лучше пусть сборная России не играет вообще, чем матч со студентами из Пакистана

Созин: лучше пусть сборная России не играет вообще, чем матч со студентами из Пакистана
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ситуации с поиском соперника для сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Люди, которые за футболом следят, понимают, почему раньше в условиях бана Россия соперников находила, а сейчас — не может. Все достойные соперники заняты в официальных соревнованиях. Это нормально. Ненормально, что у нас зачем-то пытаются договориться со студентами из Пакистана или Кубы. Такие матчи — это просто отписка. Это неуважительно. Я не знаю, может, генеральный директор РФС не понимает, зачем нужны игры сборной и к уровню каких соперников ей надо стремиться?

В этом плане я поддерживаю слова Карпина о шоу-матчах. Соберите тех, кто хочет принимать участие в играх с легионерами или медийными клубами, — да играйте. Но к официальной сборной это отношения не имеет. А имеют отношение матчи, которые идут в зачёт УЕФА. То, что не получилось сейчас провести матч, — бывает, ничего страшного. Лучше пусть сборная России не играет вообще, чем со студентами из Пакистана. А так — собрались, потренировались, друг друга увидели, всё нормально. Игры для галочки России не нужны», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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