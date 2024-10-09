Равиль Нетфуллин: хочу стать частью истории «Торпедо» и сыграть на новом стадионе

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин заявил о желании вернуться с чёрно-белыми в Российскую Премьер-Лигу.

— Равиль, оцените выступления «Торпедо» в нынешнем сезоне.

— Не могу сказать, что выступаем на пятёрку, но неплохо. Я бы сказал — удовлетворительно. Могли лучше где-то в плане набора очков и самой игры, но в целом то, что команда не проигрывает в таком непростом турнире, — это серьёзный показатель.

— Как оцениваете шансы вернуться в РПЛ? В этом сезоне особенно серьёзная конкуренция в Первой лиге.

— Сложно не согласиться. Турнир и сам по себе тяжёлый ежегодно, а теперь команды, вылетевшие из РПЛ, добавили колорита. Понятно, что составы поменялись, но виден класс и отличие от других команд Первой лиги. Однако всё зависит от нас самих. В прошлом сезоне, когда играл в «Химках», мне тоже задавали такой вопрос, и я отвечал: «Мы сами себе соперники».

— Сейчас команда проводит домашние матчи в Химках. Но к концу 2025 года должна завершиться реконструкция стадиона «Торпедо». Мечтаете выйти и поиграть на новой арене?

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом (смеётся). Конечно, хочу стать частью новой истории «Торпедо» и сыграть на новом стадионе. Думаю, этого хочется не только мне, но и нашим болельщикам. У них должен быть свой дом. ЦСКА и «Спартак» тоже долгое время скитались по другим аренам, а сейчас уже выступают в родных стенах. Поэтому, повторюсь, есть такое желание, но для начала надо, чтобы команда была в РПЛ, — приводит слова Нетфуллина «РБ Спорт».