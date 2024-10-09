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Новости спорта 9 октября: футбол, хоккей, теннис, Мирра и Эрика Андрееевы матч, сборная России по футболу, НХЛ, КХЛ

Сборная России осталась без матчей в октябре, уникальный дебют в НХЛ. Главное к вечеру
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Сборная России по футболу осталась без матчей на октябрьском сборе, в НХЛ дебютировала женщина-тренер. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 октября.

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