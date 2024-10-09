Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная России осталась без матчей в октябре, уникальный дебют в НХЛ. Главное к вечеру

Сборная России по футболу осталась без матчей на октябрьском сборе, в НХЛ дебютировала женщина-тренер. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 октября.

Футбол

В РФС объявили решение по матчу сборной России с Пакистаном.

«Никаких кадровых перестановок». Губернатор Самарской области — о работе Осинькина.

Клопп официально утверждён в должности руководителя футбольных операций в «Ред Булл».

Хоккей

Капитан «Флориды» Барков повторил достижения Яромира Ягра и Уэйна Гретцки.

В НХЛ официально дебютировала женщина-тренер.

Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера «Авангарда».

Теннис

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, обыграв Стефаноса Циципаса.

Эрика Андреева обыграла Мирру Андрееву в матче сестёр на турнире WTA-1000 в Ухане.

Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на турнирах WTA.

Бокс/ММА

Стал известен полный кард боксёрского вечера Усик — Фьюри 2.

Конор Макгрегор назвал четырёх величайших бойцов MMA.

Баскетбол

Авто

Макс Ферстаппен сделал заявление о своём следующем карьерном шаге.

Кандидат в президенты США Камала Харрис назвала любимого гонщика Формулы-1.

Другие