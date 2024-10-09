Сборная России осталась без матчей в октябре, уникальный дебют в НХЛ. Главное к вечеру
Сборная России по футболу осталась без матчей на октябрьском сборе, в НХЛ дебютировала женщина-тренер. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 октября.
Футбол
- В РФС объявили решение по матчу сборной России с Пакистаном.
- «Никаких кадровых перестановок». Губернатор Самарской области — о работе Осинькина.
- Клопп официально утверждён в должности руководителя футбольных операций в «Ред Булл».
Хоккей
- Капитан «Флориды» Барков повторил достижения Яромира Ягра и Уэйна Гретцки.
- В НХЛ официально дебютировала женщина-тренер.
- Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера «Авангарда».
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- Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на турнирах WTA.
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