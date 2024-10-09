В «Ювентусе» высказались о судьбе Погба после сокращения срока его дисквалификации

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Сканавино рассказал, что клуб ведёт переговоры с французским полузащитником Полем Погба о расторжении контракта в связи с отстранением игрока от футбольной деятельности за нарушение антидопинговых правил.

«Я могу подтвердить, что мы ведём переговоры с Полем Погба и его окружением. Решение уже ясно, осталось только согласовать условия. Могу сообщить, что Погба покинет «Ювентус» и станет свободным агентом», — приводит слова Сканавино журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд объявил об отстранении Погба, спортсмен подал апелляцию. По итогам её рассмотрения Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение сократить срок дисквалификации до 18 месяцев.