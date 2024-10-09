Денис Маслов: главное, чтобы у Гончаренко в «Пари НН» был драйв для борьбы за выживание

Экс генеральный директор «Пари НН» Денис Маслов отреагировал на назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера нижегородского клуба.

— Отличный тренер. Он обладает всеми нужными навыками, тренировать он точно умеет. В РПЛ он работал с несколькими командами. Есть у кого-то сомнения, что он неквалифицированный наставник? Таких сомнений нет ни у кого. Самое главное, чтобы у Гончаренко был драйв. Понятно, что он работал в других условиях. От ЦСКА требовали чемпионства, от «Краснодара» — медалей. От «Кубани» и «Урала» — места в десятке. В «Нижнем» другая задача. Главное, чтобы у него хватило задора для выполнения такой задачи. Я так понимаю, бороться за выживание — новый для него опыт. Гончаренко равно качество.

— Его работа в «Урале» не вызывает сомнений?

— Он умеет тренировать, в этом нет сомнений. Я как раз сделал акцент на его драйве. Как только «Урал» опустился ниже мест, за которые он должен бороться, глаза немного потухли. «Нижнему» сейчас деваться некуда, ниже только дно. Главное, чтобы ему было именно интересно работать, — приводит слова Маслова Metaratings.

Гончаренко был назначен главным тренером «Пари НН» сегодня, 9 октября. Специалист подписал контракт на два года. Гончаренко оставался без работы с мая, когда был уволен из «Урала» после поражения в стыковом матче от «Акрона» (0:2). Помимо «Урала», Гончаренко тренировал ЦСКА, «Краснодар», «Уфу», «Кубань» и БАТЭ.