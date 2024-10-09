Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин назвал европейские топ-клубы, которые проявляли к нему интерес

Александр Головин назвал европейские топ-клубы, которые проявляли к нему интерес
Комментарии

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, какие европейские топ-клубы в последнее время проявляли к нему интерес.

«Предложения как такового не было, я сам ни от чего не отказывался. Если говорить про интерес, то он точно был от «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ», — приводит слова Головина Metaratings.

В текущем сезоне чемпионата Франции 28-летний Александр Головин провёл пять матчей. Также на счету полузащитника две игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился. Ранее сообщалось, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года. Футболист выступает за «Монако» с июля 2018 года.

Материалы по теме
Головин: когда мужчины во Франции здороваются, могут поцеловать друг друга в щёку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android