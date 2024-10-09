Виктор Гончаренко впервые прокомментировал своё назначение в «Пари НН»

Новый главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о назначении в нижегородский клуб.

— Поздравляем с назначением на пост главного тренера «Пари НН». Для вас переход в наш клуб — это было сложное или, напротив, лёгкое решение?

— Не стану скрывать, это были сложные дни, так как нам нужно было согласовать много разных нюансов. Думаю, все рады, что мы обо всём договорились и наши переговоры благополучно завершились, — приводит слова Гончаренко пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте.

Сегодня, 9 октября, «Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера команды.

Предыдущим местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.