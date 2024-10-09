Почётный президент РФС Колосков высказался о сохранении Осинькина тренером «Крыльев»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнение о том, что Игорь Осинькин останется главным тренером «Крыльев Советов». Напомним, сегодня, 9 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что специалист продолжит работу в стане «волжан».

— То, что Осинькин — хороший тренер, не вызывает сомнений. Он сделал одну из самых играющих команд РПЛ при том, что потерял очень много футболистов, которые сейчас выступают в ведущих клубах. Осинькин — тренер высокой квалификации. Такой тренер нужен российскому футболу.

— Решение оставить Осинькина — верное?

— Конечно, правильное. Хорошо, что руководитель области правильно разобрался в ситуации, послушал футболистов, — приводит слова Колоскова Metaratings.

После 11 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре нижегородцы проведут встречу с «Ростовом». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.