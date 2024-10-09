«Фенербахче» с Моуринью зимой попытаются приобрести игрока «Реала» — AS

«Фенербахче», который возглавляет португальский тренер Жозе Моуринью, намерен зимой приобрести полузащитника мадридского «Реала» Арду Гюлера. Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб пристальное следит за ситуацией Гюлера в мадридском «Реале», где у футболиста в этом сезоне небольшое количество игрового времени. Сообщается, что «Фенербахче» хочет взять футболиста в аренду.

Гюлер в текущем сезоне сыграл 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.