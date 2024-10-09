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«Не слушайте СМИ». Губернатор Самарской области обратился к Осинькину

«Не слушайте СМИ». Губернатор Самарской области обратился к Осинькину
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе встречи с представителями «Крыльев Советов» поддержал главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Чтобы пресечь все инсинуации. Игорь Витальевич, не слушайте СМИ, делайте свою работу. У вас пятый сезон в «Крыльях», надо, чтобы он стал самым успешным. У «Крыльев» есть всё, чтобы побеждать. Сильный тренер, сильные игроки. Всё в ваших руках», — приводит слова Федорищева информационное агентство «СОВА».

Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» может заменить Сергей Игнашевич. Однако в ситуацию вмешался Вячеслав Федорищев. Он провёл встречу с тренером и руководством клуба, по итогам которой было принято решение, что в команде не будет кадровых перестановок.

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