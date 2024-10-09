Гончаренко раскрыл, какие задачи перед ним были поставлены руководством «Пари НН»

Новый главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал о том, какие задачи перед ним были поставлены руководством клуба из Нижнего Новгорода.

– У вас была встреча с руководством клуба? Какие задачи поставлены?

– Нужно сделать всё, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Понятно, что также надо кое-что видоизменить в игре. Нужно стараться побеждать и стараться, чтобы футболисты развивались, – приводит слова Гончаренко пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте.

Сегодня, 9 октября, «Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера команды.

Напомним, предыдущим местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.