Сергей Игнашевич — о разделении в сборной России на Евро-2016: было очень некомфортно

Экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о разделении в национальной команде на чемпионате Европы 2016 года.

Игнашевич: Помнишь, у нас была поделена команда на две группы, по сути. Основные и не основные.

Смолов: Да.

— В этом смысле мне было очень некомфортно.

— Было некомфортно. Я был в группе не основных весь отборочный [цикл].

— Я это чувствовал прекрасно внутри, будучи даже в первой группе.

— А потом я стал в первой группе на Евро. Как бы со дна поднялся и оказался в привилегированных. Но мы общались, условно, с Самедом [Самедовым], с Димой Торбинским, и я видел этот контраст. Это было странно, да. Мне кажется, что в сборной зачастую важна как раз гармония и атмосфера в коллективе, нежели ты что-то невероятное наиграешь.

— Да, согласен, — сказал Игнашевич в интервью YouTube-каналу Фёдора Смолова.

Напомним, чемпионате Европы — 2016 сборная России под руководством Леонида Слуцкого заняла последнее место в группе B, сыграв вничью с Англией (1:1), уступив Словакии (1:2) и разгромно проиграв Уэльсу (0:3).