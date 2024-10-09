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Игнашевич рассказал о стажировке у Карпина в «Ростове»

Игнашевич рассказал о стажировке у Карпина в «Ростове»
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал о стажировке у главного тренера «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина.

«Я был на восьмидневной стажировке у Карпина. Понравилось, очень любопытно. Они, кстати, много бегают.

У него не только все бегут, но и в тренажёрный зал ходят. Причем они друг друга мотивируют. Кто-то чуть-чуть опоздал… Мелёхин, к примеру, пришёл в 9:59, а начало в 10:00, на него все косо посмотрели. Он не опоздал, но… Все с высокой мотивацией в тренажёрном зале. Это заслуга тренера», – сказал Сергей Игнашевич в интервью YouTube-каналу Фёдора Смолова.

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