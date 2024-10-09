Юрий Сёмин предложил соперника сборной России: на такую игру пришёл бы полный стадион

Экс главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился мнением об отсутствии соперников для национальной команды на октябрьском сборе.

Ранее Российский футбольный союз заявил, что на текущем сборе национальная команда проведёт мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «ВТБ Арена» 10 октября.

«Ну и не надо ни с какой командой играть на этом сборе. Лучше бы организовали матч со сборной Первой лиги. Эта игра была бы большим стимулом для команды Первой лиги обыграть функциональную сборную России. Плюс это престижно. Если поехать в Орёл, то на такую игру пришёл бы полный стадион», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Сборная России в 2024 году провела три товарищеских матча: в марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), в июне — Беларусь (4:0), а в сентябре — Вьетнам (3:0).