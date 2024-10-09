Созин: если команда впрягается за Осинькина письмами, может, надо и сыграть за него?

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал ситуацию вокруг «Крыльев Советов».

«Крыльям Советов» лучше всего подходит словосочетание «симпатичная команда». И такой её сделал главный тренер — Игорь Осинькин. Кто ещё кроме него доводил футболистов с ранних лет до уровня «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и сборной России? Но в этом сезоне футболисты «Крыльев» играют так, что вопросы к тренеру появляются. И если команда впрягается за Осинькина письмами губернатору, то, может, пора за него и на поле сыграть?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» может заменить Сергей Игнашевич. Однако в ситуацию вмешался Вячеслав Федорищев. Он провёл встречу с тренером и руководством клуба, по итогам которой было принято решение, что в команде не будет кадровых перестановок.