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Капитан «Крыльев» прокомментировал встречу с губернатором по поводу ситуации с Осинькиным

Капитан «Крыльев» прокомментировал встречу с губернатором по поводу ситуации с Осинькиным
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Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков заявил, что слухи о возможном уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера беспокоили команду.

«Были слухи про возможный уход тренера, это беспокоило команду. Сегодня на встрече губернатор сказал, что никаких вмешательств здесь не будет. Это важно для всех футболистов нашей команды», — приводит слова Солдатенкова информационное агентство «Сова».

Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» может заменить Сергей Игнашевич. Однако в ситуацию вмешался Вячеслав Федорищев. Он провёл встречу с тренером и руководством клуба, по итогам которой было принято решение, что в команде не будет кадровых перестановок.

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