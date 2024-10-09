Игнашевич назвал самого сильного футболиста, с которым ему доводилось играть

Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич назвал нападающего Вагнера Лава самым сильным футболистом, с которым играл в одной команде.

«Вагнер — самый сильный футболист, с которым я играл. Были, безусловно, Думбия, Жо. Но Вагнер мог остановить любой мяч от защитника — вблизи, издалека. Как Широкову можно было в полузащиту отдать, так и ему, но в нападение. Ты даёшь и уверен, что будет эффективное распоряжение мячом.

Я смотрю сзади за всеми футболистами и вижу перед собой девять игроков. И когда Вагнер делал какие-то гениальные ходы или завершения, иногда это просто… последние волосы выпадали. Просто в шоке бываешь. Таких моментов не много в карьере, в жизни», — сказал Игнашевич в интервью на YouTube-канале Фёдора Смолова.

Напомним, Вагнер Лав провёл 259 матчей за ЦСКА и забил 124 гола.