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Игнашевич назвал самого сильного футболиста, с которым ему доводилось играть

Игнашевич назвал самого сильного футболиста, с которым ему доводилось играть
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Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич назвал нападающего Вагнера Лава самым сильным футболистом, с которым играл в одной команде.

«Вагнер — самый сильный футболист, с которым я играл. Были, безусловно, Думбия, Жо. Но Вагнер мог остановить любой мяч от защитника — вблизи, издалека. Как Широкову можно было в полузащиту отдать, так и ему, но в нападение. Ты даёшь и уверен, что будет эффективное распоряжение мячом.

Я смотрю сзади за всеми футболистами и вижу перед собой девять игроков. И когда Вагнер делал какие-то гениальные ходы или завершения, иногда это просто… последние волосы выпадали. Просто в шоке бываешь. Таких моментов не много в карьере, в жизни», — сказал Игнашевич в интервью на YouTube-канале Фёдора Смолова.

Напомним, Вагнер Лав провёл 259 матчей за ЦСКА и забил 124 гола.

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