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Юрий Сёмин высказался о назначении Виктора Гончаренко в «Пари Нижний Новгород»

Юрий Сёмин высказался о назначении Виктора Гончаренко в «Пари Нижний Новгород»
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Отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал назначение своего коллеги Виктора Гончаренко в «Пари Нижний Новгород».

«Гончаренко — очень опытный тренер, который был во многих сложных ситуациях и принимал правильные решения. Это хорошая кандидатура для «Пари НН». Он в состоянии дать нижегородцам новый импульс.

«Пари НН» — сложная команда со сложными решениями. На самом деле определённую ответственность должны понести те люди, которые приглашали предыдущего тренера.

Что касается прошлого сезона в «Урале», ситуации бывают разные. Мне кажется, если бы клуб потерпел, могло бы стать лучше», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Сегодня, 9 октября, «Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера команды.

Предыдущим местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда набрала 11 очков после 11 туров. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 27 очков после 11 туров.

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