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Защитник махачкалинского «Динамо» Сандрачук прооперирован после травмы «крестов»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сандрачук прооперирован после травмы «крестов»
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Защитник «Динамо» Махачкала Александр Сандрачук успешно перенёс операцию на повреждённой крестообразной связке колена. Игрок получил повреждение в матче 11‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1).

«Александра Сандрачука успешно прооперировали в Клинике им. Пирогова в Санкт‑Петербурге. Впереди у Саши три недели на костылях. А дальше длительная реабилитация продолжительностью до восьми месяцев. Пожелаем нашему футболисту сил и терпения», — говорится в заявлении махачкалинского клуба.

В нынешнем сезоне Сандрачук сыграл за клуб 14 матчей за клуб во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 500 тыс.

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