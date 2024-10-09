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«Футбол в надёжных руках». Полузащитник «Наполи» Кварацхелия — о современных звёздах

«Футбол в надёжных руках». Полузащитник «Наполи» Кварацхелия — о современных звёздах
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Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о значении Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Его также спросили, что он думает по поводу современных звёзд мирового футбола.

— Хвича, что ты думаешь насчёт Холанда, Мбаппе, Беллингема, Ямаля, Жуниора: обещает ли будущее футбола быть таким же захватывающим, как недавнее прошлое?
— Эти имена говорят о том, что будущее футбола в надёжных руках. Но мы должны уважать легенд этого спорта, таких как Месси и Роналду. Они по-прежнему играют и выступают для болельщиков на высоком уровне. Мне повезло играть в ту же эпоху, что и они, и увидеть тот захватывающий футбол, который они подарили нам вместе с другими легендами своего поколения, — сказал Кварацхелия в интервью ФИФА.

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