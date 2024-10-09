«Наполи» может продать Осимхена зимой, несмотря на его аренду в «Галатасарае» — Конур

«Наполи» может продать своего нападающего Виктора Осимхена, которой находится в аренде в турецком «Галатасарае», следующей зимой. Об этом сообщил журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, теперь «Наполи» рассчитывает выручить за своего нападающего в районе € 81 млн. Сообщается, что в случае трансфера зимой «Галатасарай» получит часть суммы от продажи футболиста.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.