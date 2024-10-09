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Фото: Мохамед Салах смотрит товарищеский матч юношеских сборных России и Египта

Фото: Мохамед Салах смотрит товарищеский матч юношеских сборных России и Египта
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Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах в социальной сети опубликовал фото, как по телевизору следит за товарищеским матчем между юношескими национальными командами России и Египта.

Фото: личный архив Мохамеда Салаха

Юношеская сборная России U17 сегодня, 9 октября, обыграла команду Египта со счётом 2:1. Встреча прошла в египетской Александрии. Автором дубля стал вингер академии «Краснодара» Ярослав Соснихин, отметившийся на 46-й и 77-й минутах.

Также 9 октября в Египте прошёл матч местной команды U16 со сверстниками из России, победа снова осталась за россиянами — 3:1. 11 октября юношеские сборные России и Египта проведут второй матч.

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