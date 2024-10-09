Рауль покинет «Кастилью» по окончании сезона, «Реал» намерен сохранить его в клубе — Marca

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании, а ныне главный тренер резервной команды «Королевского клуба» «Кастильи» Рауль Гонсалес покинет свой пост по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Рауль ищет для себя новый вызов, однако «Реал» рассчитывает продолжить сотрудничество со специалистом, в том числе, на другой должности.

Ранее появлялась информация о том, что испанец входит в список основных кандидатур на пост наставника немецкого «Шальке».

Рауль с июня 2019 года возглавляет «Кастилью», которая выступает в третьем по силе дивизионе испанского футбола.