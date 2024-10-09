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Бывшая жена Бальде рассказала, что футболист изменил ей во время выступления за «Спартак»

Бывшая жена Бальде рассказала, что футболист изменил ей во время выступления за «Спартак»
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Симона Гутьери, бывшая жена экс-форварда «Спартака» Кейта Бальде, рассказала, что футболист изменил ей во время брака.

«Я должна была вернуться обратно в Москву, но не сделала этого, потому что узнала о его встрече с женой Мауро Икарди Вандой. Она прилетала к нему на сборы в Эмираты.

Он сделал худшее из возможного — уехал с чужой женой, которая просто играла с ним. Для меня этот брак сразу закончился. Семья была разрушена. У нас была шикарная свадьба на 200 гостей, но всего через несколько месяцев мы расстались», — приводит слова Гуатьери Fanpage.

Напомним, нападающий из Сенегала присоединился к московскому «Спартаку» в августе 2022 года, пребывая на тот момент в статусе свободного агента. Прошлый сезон он провёл в «Эспаньоле» на правах аренды. Контракт Бальде со «Спартаком» был рассчитан до лета 2025 года, но стороны досрочно расторгли соглашение летом.

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