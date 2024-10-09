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Гончаренко ответил на вопрос о турнирном положении «Пари НН»

Гончаренко ответил на вопрос о турнирном положении «Пари НН»
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Новый главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о турнирном положении клуба. Нижегородская команда занимает 12-е место в таблице, набрав 11 очков.

— Как вы оцениваете турнирное положение, в котором находится «Пари НН»? И реально ли команде подняться выше?
— Здесь важнее, чтобы мы выходили заряженными, готовыми и старались делать всё возможное, чтобы набирать очки в каждом матче, — приводит слова Гончаренко пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте.

Предыдущим местом работы Виктора Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.

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