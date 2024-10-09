Кварацхелия: с детства боготворил Роналду. Перед игрой на Евро-2024 он пожелал мне удачи

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о форварде саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

— На Евро-2024 вы забили гол в матче c Португалией (2:0), в котором играл Криштиану Роналду. Насколько удивительно было выступать против него?

— Матч с Португалией на Евро-2024 был самым важным. Я играл против футболиста, за которым следил и которого боготворил с детства. Перед матчем я сказал себе: «Это мой звёздный час», — и я знал, что должен показать это на поле. Играть против своего кумира — огромная мотивация.

Это было невероятно. Он подошёл ко мне и пожелал удачи. Я был на седьмом небе от счастья и ещё больше поверил в то, что Грузия победит. В тот вечер я выложился полностью и помог своей команде добиться исторического результата, — cказал Кварацхелия в интервью ФИФА.