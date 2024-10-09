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Криштиану Роналду провёл встречу с руководством «Аль-Насра», известны подробности

Криштиану Роналду провёл встречу с руководством «Аль-Насра», известны подробности
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл встречу с руководством клуба по поводу своего будущего в команде. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, на встрече, где обсуждались условия нового соглашения с Роналду, также присутствовали представители Министерства туризма Саудовской Аравии. Сообщается, что стороны уверены в скором достижении соглашения о продлении срока действующего контракта.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

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