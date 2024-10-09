Нобоа: скучаю по России, мои дети остались в России — их очень не хватает

Бывший футболист «Зенита» и ряда других клубов РПЛ Кристиан Нобоа признался, что скучает по России.

«Конечно, я скучаю по России. Скучаю очень сильно. Мне не хватает моих детей. Они остались в России с мамой. У них там школа. Их мне очень сильно не хватает», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Последним российским клубом в карьере футболиста пока остаётся «Сочи», который он покинул в 2023 году. Ранее Кристиан играл за такие команды, как «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов». Сейчас эквадорский полузащитник выступает за «Эмелек».