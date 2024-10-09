Кирьяков: сборной России нужно играть и показывать, что мы ждём возвращения

Бывший футболист Сергей Кирьяков поделился своим мнением относительно необходимости сборной России играть товарищеские в матчи в период отстранения от международных турниров.

«Надо играть! Вне зависимости от уровня соперников. В любом случае должны показывать всем, что мы ждём возвращения и проводим товарищеские матчи. Кто-то говорит, что неинтересно смотреть, но нужно всё равно проводить такие игры», — приводит слова Кирьякова Vprognoze.ru.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.