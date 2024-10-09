Полузащитник Нетфуллин: отстранение от соревнований влияет на падение интереса к футболу

Хавбек московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об интересе к футболу среди россиян.

— Вы говорите про интерес к футболу в стране. Вот, согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%. С чем это может быть связано?

— Ответ очевиден: отстранение от международных соревнований влияет на падение интереса к футболу. Думаю, что также есть прямая связь с введением Fan ID. Все видят, какая посещаемость на матчах Кубка России, где нет паспорта болельщика. Жалко, что в стране построили такие современные и комфортабельные стадионы, а болельщиков на них очень мало, — приводит слова Нетфуллина «РБ Спорт».

Напомним, по результатам опроса ВЦИОМ, 77% опрошенных россиян оказались равнодушны к футболу. Лишь 4% назвали себя болельщиками, а 18% — временными болельщиками.