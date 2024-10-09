Григорян: шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ? Никаких

Российский тренер Александр Григорян оценил шансы московского «Спартака» в борьбе за золотые медали в РПЛ.

— Каковы перспективы «Спартака» в борьбе за лидерство [в таблице Российской Премьер-Лиги]?

— В борьбе за чемпионство?

— Да, конечно.

— Никаких, — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Геннадия Орлова.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Он набрал 19 очков.

После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков. В зоне вылета находятся «Оренбург» (7) и «Ахмат» (6).