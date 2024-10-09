Нетфуллин рассказал, действительно ли Вагнер Лав приходил с перегаром на тренировки ЦСКА

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин ответил на вопрос, действительно ли экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав появлялся с перегаром на базе ЦСКА.

— Ходят легенды, как Вагнер гулял в ночных клубах, а с утра опаздывал на тренировку. Запаха перегара никогда не было?

— Не помню такого. Но всё равно иностранцы и россияне ходили разными компаниями. Поэтому не так много общались. Может, что-то и было, конечно, но я не замечал (смеётся), — приводит слова Нетфуллина «РБ Спорт».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в периоды: с 2004-го по 2009-й, промежуток сезона в 2010-м, с 2012-го по 2013-й. На данный момент он выступает за «Аваи» во втором дивизионе Бразилии.