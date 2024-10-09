Фёдор Смолов раскрыл подробности взаимоотношений Рангника и Николича в «Локомотиве»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал о подробностях ухода тренера Марко Николича из «Локомотива». На данный момент Николич тренирует ЦСКА.

«Марко Николича не по делу убрали из «Локомотива» после первого поражения в 10-м туре. Пришёл Ральф Рангник и просил его расписывать каждую тренировку, ставить ребят, которых только что купили. Николич говорил: «Я сам буду решать, кого ставить. Я ничего не имею против этих ребят, если они заслужат право играть на тренировке, то выйдут на поле».

Когда была пауза на сборные в сентябре, Николич позвонил мне и сказал, что его точно уберут, и все в клубе ждут его ошибки, и уход — это вопрос времени.

После поражения от «Ростова» Николич сказал: «Когда я увидел, что Рангник заулыбался, то понял, что меня сейчас уволят», — сказал Смолов в своём YouTube-канале.

Николич тренировал «Локомотив» с лета 2020 года по осень 2021 года.