Богдан Овсянников — о Португалии: там условия намного хуже, чем у нас в Самаре

Голкипер «Крыльев Советов» Богдан Овсянников рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время выступлений в Португалии. С 2017-го по 2018-й вратарь самарского клуба выступал на правах аренды в молодёжной команде португальской «Лейрии».

— Странная поездка в Португалию. Как считаешь, она была полезной?

— Конечно. Больше для становления, собственного взросления. В плане футбола — не знаю. Может, здесь больше нам дали. Та же Вторая лига. Но как сложилось, так и сложилось.

— Долго размышлял над переездом?

— Недолго, потому что молодые, неопытные, думаешь: Португалия — вау, Европа, хочется попробовать себя. А на самом деле там условия не такие, даже намного хуже, чем у нас в Самаре. Это просто был внутренний голос: вроде Европа, хочется туда поехать.

— Какой вспоминаешь главный курьёз в то время, самая большая странность, сложность, недопонимания какие?

— Сложность — первые три месяца было очень тяжело. Языковой барьер. Ты не понимаешь, где ты находишься. Я и английский не особо знал. Так, «привет», «как дела?». Потом со временем слова какие-то новые стараешься учить. И уже через год я спокойно мог объясниться, всё рассказать, мог всё. Язык знал достаточно хорошо. Наверное, это была самая большая сложность, что я не знал языка, — рассказал Овсянников в эфире «Матч ТВ».