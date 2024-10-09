Игнашевич назвал лучшего тренера в своей карьере. Это не Слуцкий

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Газзаев — номер один. Не хочу сужать до тройки, чтобы не обидеть остальных. Ну… Газзаев, Сёмин, Слуцкий, Хиддинк, Капелло, Гончаренко, каждый что-то оставил», — сказал Игнашевич в интервью на YouTube-канале Фёдора Смолова.

Игнашевич в качестве игрока — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. В 2018-м Сергей завершил свою профессиональную футбольную карьеру. Сейчас бывший игрок ЦСКА и сборной России является тренером.