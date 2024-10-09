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Щенсны: если вы говорите нет «Барселоне», то у вас нет ни яиц, ни смелости

Щенсны: если вы говорите нет «Барселоне», то у вас нет ни яиц, ни смелости
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Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны поделился мнением, как он отнёсся к предложению каталонского клуба.

«Ты не можешь сказать нет. Если вы говорите нет «Барселоне», значит, у вас нет ни яиц, ни смелости для такого испытания. У тебя нет на это смелости», — приводит слова Щенсного Marca.

Напомним, Щенсны перешёл в клуб после тяжёлой травмы голкипера тер Штегена. 34-летний вратарь 2 октября подписал контракт с «Барселоной», рассчитанный до 30 июня 2025 года. На момент перехода поляк не играл в футбол несколько месяцев, так как завершил карьеру. Последним клубом польского голкипера был «Ювентус», который Щенсны покинул этим летом.

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